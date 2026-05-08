Due case sono state vittime di furti nel comune di Massarosa, mentre i proprietari erano presenti in casa. In un episodio, la famiglia stava cenando in taverna, mentre i ladri hanno fatto irruzione. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che si verificano in un momento in cui il centro abitato è stato più volte colpito da bande di malviventi.

Torna l’incubo dei furti nelle abitazioni nel comune di Massarosa, spesso preso di mira da bande di malviventi più o meno organizzati. Mercoledì sera i ladri hanno preso di mira un paio di abitazioni a Piano di Conca nei pressi del campo sportivo. In un caso sono entrati all’interno della casa, mentre i proprietari si trovavano a cena nella taverna. I banditi sono entrati dal piano superiore e hanno rubato quello che hanno trovato nelle camere senza farsi sentire. Poi sono fuggiti via senza che nessuno, all’interno dell’abitazione si rendesse conto della presenza di estranei in casa. Quando hanno finito di cenare, i proprietari sono andati al piano superiore e hanno trovato le camere messe tutte a soqquadro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due abitazioni svaligiate. In un caso i proprietari cenavano in taverna

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