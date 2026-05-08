Duchesse badesse artiste e scienziate | un tour per scoprire le donne controcorrente nella città dei Medici

Nel periodo rinascimentale, alle donne era quasi sempre riservato un ruolo marginale, limitato a poche eccezioni. Tuttavia, alcune donne si distinsero negli ambiti della scienza, dell’arte e della religione, rompendo gli schemi tradizionali. Un percorso nella città dei Medici permette di scoprire figure come duchesse, badesse, artiste e scienziate che si affermarono contro le convenzioni del tempo. La visita rivela storie di donne che sfidarono i ruoli imposti dalla società.

Durante il Rinascimento alle donne era quasi sempre imposto un ruolo marginale: dipingere, creare, affermarsi era un privilegio rarissimo.In questo tour andremo alla scoperta di donne che sfidarono le regole, riuscendo a imporsi nel mondo dell’arte e del potere, tra atelier, conventi e palazzi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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