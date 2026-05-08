Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, l’attenzione si concentra sulle scelte fatte dalla squadra e sulla strategia adottata. Le discussioni riguardano anche le decisioni di mercato, con particolare attenzione alle recenti mosse in entrata e in uscita. La partita ha sollevato interrogativi sul piano tattico e sulla gestione del reparto offensivo. Nel frattempo, alcuni giocatori sono al centro di voci di mercato e di possibili cambiamenti in rosa.

"> Sorloth e le Incertezze sul Mercato di Milano. Milan, Italia – 8 Marzo 2026 — I tifosi dell’AC Milan hanno dimostrato il loro sostegno durante il derby di Serie A contro l’Inter, svoltosi allo stadio Giuseppe Meazza. La passione e l’entusiasmo dei fan sono evidenti, specialmente in un momento della stagione in cui la squadra sta cercando di affinare la propria rosa per affrontare le sfide imminenti. Aldo Serena Esprime Dubbi. In un contesto di continue voci di mercato, Aldo Serena, ex attaccante di squadre del calibro di Milan, Inter e Juventus, ha espresso le proprie perplessità in merito all’eventuale arrivo di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dubbio sull’operato del Milan dopo la sconfitta con l’Arsenal: “Siamo sicuri della strategia?”

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