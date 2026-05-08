I vertici del clan D’Angelo sono stati interrogati in relazione a un'indagine su traffico di droghe tra Irpinia e Salerno. Si sono approfonditi i ruoli dei soggetti che gestivano i collegamenti tra Spagna e Albania, e le modalità con cui il clan organizzava i collegamenti tra l’Irpinia e il quartiere di Scampia. Le autorità hanno raccolto dichiarazioni sui diversi passaggi della filiera criminale e sui rapporti tra i vari membri del gruppo.

? Punti chiave Chi sono i vertici che gestivano i flussi tra Spagna e Albania?. Come faceva il clan a collegare l'Irpinia con Scampia?. Quali ruoli avevano i giovani indagati nella rete di distribuzione?. Come riusciva il gruppo a trasformare i piccoli comuni in nodi internazionali?.? In Breve Indagati Alfieri, D'Agostino, Pisacreta e Taddio ascoltati tra Secondigliano, Bellizzi Irpino e Benevento.. Rete di approvvigionamento collegata a Spagna, Albania e quartiere napoletano di Scampia.. Interrogatori per i cinque membri del clan previsti entro la giornata di lunedì.. Traffico di cocaina, hashish e metanfetamine tra Serino, Santa Lucia e Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droghe tra Irpinia e Salerno: interrogati i vertici del clan D’Angelo

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