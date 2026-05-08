Droga nascosta nelle parti intime | donna fermata prima dell’ingresso nel Carcere di Ariano Irpino
Una donna è stata fermata dalla Polizia Penitenziaria all’ingresso del carcere di Ariano Irpino, mentre cercava di introdurre sostanze stupefacenti occultandole nelle parti intime. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e, dopo averla sottoposta a verifiche, hanno trovato la droga nascosta. La donna è stata arrestata e portata in carcere.
Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata dalla Polizia Penitenziaria durante i controlli all’ingresso dell’istituto penitenziario di Ariano Irpino. L’attività, come riferito da Marcello Bosco, segretario del SAPPE, è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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