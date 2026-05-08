Droga nascosta nelle parti intime | donna fermata prima dell’ingresso nel Carcere di Ariano Irpino

Una donna è stata fermata dalla Polizia Penitenziaria all’ingresso del carcere di Ariano Irpino, mentre cercava di introdurre sostanze stupefacenti occultandole nelle parti intime. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e, dopo averla sottoposta a verifiche, hanno trovato la droga nascosta. La donna è stata arrestata e portata in carcere.

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Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata dalla Polizia Penitenziaria durante i controlli all’ingresso dell’istituto penitenziario di Ariano Irpino. L’attività, come riferito da Marcello Bosco, segretario del SAPPE, è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Droga nascosta nelle parti intime: tentativo sventato al carcereTempo di lettura: 2 minutiNuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, sventato... Droga nascosta nelle parti intime, arrestata al colloquio in carcereTempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Droga nel carcere di Bellizzi: la Polizia Penitenziaria sventa il blitz durante i colloqui; Esplosivo e droga a Montefusco. Avellino, droga in carcere durante le visite: blitz a Bellizzi e ad Ariano IrpinoUna donna ha tentato di introdurre droga nel carcere di Avellino occultandola nelle parti intime; mentre ad Ariano Irpino la madre di un detenuto ha nascosto hashish e cocaina in un pacco tra generi ... ilmattino.it Porta droga in carcere nascosta nelle parti intime: presaNasconde la droga nelle parti intime per portarla in carcere ad Avellino. Una donna è stata sorpresa dalla polizia penitenziaria durante i colloqui. Sono state le unità cinofile ad accorgersi della ... ilmattino.it Operazione della Polizia Penitenziaria ad Ariano Irpino, la donna fermata prima dell’ingresso nell’istituto: Droga nascosta nelle parti intime, arrestata al colloquio in carcere Ariano Irpino – Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle - facebook.com facebook