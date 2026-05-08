droga nascosta in slip e reggiseno

Durante un controllo nella loro abitazione a Mercato Saraceno, sono stati trovati vari sostanze e oggetti: lui aveva nascosto eroina negli slip, lei cocaina nel reggiseno, e tra le cose c’erano anche hasish, bilancini e un proiettile.

Lui aveva nascosto eroina dentro gli slip e lei cocaina nel reggiseno, mentre nella loro casa a Mercato Saraceno avevano hasish, bilancini e un proiettile. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cesena e di Mercato Saraceno, hanno arrestato un 42enne e una 35enne, italiani, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività è scaturita nell’ambito di un servizio antidroga svolto dai carabinieri, a seguito di indicazioni fornite da alcuni cittadini che avevano notato strani movimenti nell’area interessata dalla presenza di una Fiat Punto. Il blitz è scattato lungo la strada 71, nella prima periferia sud di Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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DROGA NASCOSTA NELLE MUTANDE: ARRESTATO SPACCIATORE DELLA STAZIONE | 27/01/2026

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