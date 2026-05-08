La cantante gallese è stata posta in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico intestinale. Le sue condizioni sono state comunicate come delicate, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, mentre i medici si occupano di stabilizzare le sue funzioni vitali. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulle cause dell’intervento o sulla durata prevista del coma.

Sono ore molto concitate e delicate per la cantante gallese Bonnie Tyler, indotta in coma farmacologico per favorire la sua guarigione dopo un intervento chirurgico intestinale. Cosa è successo. Il suo staff ha spiegato che la 74enne di Skewen, in Galles, era stata ricoverata d'urgenza mercoledì 6 maggio in un ospedale vicino alla sua casa di Faro, in Portogallo, per sottoporsi all'intervento. “L'intervento è andato bene e ora si sta riprendendo. Sappiamo che tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan saranno preoccupati per questa notizia e le augureranno una pronta e completa guarigione”, ha dichiarato con un post su Facebook lo staff della cantante nella giornata di mercoledì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dramma per Bonnie Tyler: coma farmacologico, cosa è successo

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