Dove vedere Torino-Sassuolo il Giro d' Italia e lo sport in tv dell' 8 maggio 2026
L’8 maggio 2026 sono diversi gli eventi sportivi trasmessi in tv. Si può seguire la partita tra Torino e Sassuolo, mentre il Giro d’Italia prosegue con le sue tappe. Inoltre, si apre il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale di MotoGP. Le gare e le competizioni saranno visibili sui canali sportivi dedicati, offrendo ai tifosi molte opportunità di seguire le proprie discipline preferite.
Da non perdere l'avvio del Gran Premio di Francia, il quinto appuntamento dell'anno con la MotoGP e le altre classi del Motomondiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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La probabile formazione del Torino di D'Aversa per la sfida contro il Sassuolo facebook