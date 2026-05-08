Dove vedere Torino-Sassuolo il Giro d' Italia e lo sport in tv dell' 8 maggio 2026

L’8 maggio 2026 sono diversi gli eventi sportivi trasmessi in tv. Si può seguire la partita tra Torino e Sassuolo, mentre il Giro d’Italia prosegue con le sue tappe. Inoltre, si apre il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale di MotoGP. Le gare e le competizioni saranno visibili sui canali sportivi dedicati, offrendo ai tifosi molte opportunità di seguire le proprie discipline preferite.

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