Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Dopo la conclusione del telegiornale delle 20.00, è stata trasmessa l’ultima puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La trasmissione, noto telegiornale satirico, è condotta da Antonio Ricci e viene programmata regolarmente negli orari serali. La puntata è stata trasmessa subito dopo il telegiornale del Tg5. Per vedere la replica, si può consultare il sito ufficiale della rete o le piattaforme di streaming dedicate.

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Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 8 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 8 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia Gerry Scotti parla di Striscia la notizia Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia; Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia; Gaza, palestinesi uccisi dall'Idf vicino alle loro case distrutte, Israele: Terroristi di Hamas, replica: Solo civili - VIDEO; Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia. Striscia la notizia - facebook.com facebook