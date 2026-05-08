Dove comprare casa ad Arezzo per affittarla su Airbnb

Negli ultimi anni, il settore delle locazioni a breve termine ha registrato un aumento significativo, favorito dall’espansione di piattaforme online che facilitano la pubblicizzazione degli immobili. In particolare, ad Arezzo, molte persone cercano spazi da destinare ad affitti temporanei, spesso tramite portali dedicati. La domanda di immobili in città per questo tipo di utilizzo è cresciuta, portando a una maggiore attenzione da parte di proprietari e investitori.

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Il mercato degli affitti a breve termine è in continuo fermento. La locazione di un immobile con contratti che oscillano di pochi giorni al mese di durata è proliferata soprattutto negli ultimi decenni, con la diffusione di piattaforme online che offrono agli host la possibilità di pubblicizzare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Dove conviene comprare casa a Perugia per affittarla su Airbnb (e quanto si guadagna) Comprare casa per affittarla conviene ancora? Ecco dove secondo Tecnocasa i rendimenti sono più altiIl 18% delle compravendite immobiliari nel 2025 riguarda acquisti da mettere a reddito. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove comprare casa ad Arezzo per affittarla su Airbnb; Il Ciclone torna a casa; Arezzo ospita il meeting europeo sull’abitare per la popolazione anziana; Arezzo, l’esperienza della Casa dell’Energia: da hub industriale a spazio a impatto zero. Comprare o affittare: la casa ad Arezzo è quella più economicaArezzo, 23 aprile 2026 – Conviene vivere ad Arezzo. La nostra è la città più economica per comprare o affittare casa. Con 1.450 euro al metro quadro (quasi la metà della media regionale) nonostante un ... lanazione.it Arezzo ospita il meeting europeo sull’abitare per la popolazione anzianaArezzo, 4 maggio 2026 – Un incontro internazionale ad Arezzo sui nuovi modelli residenziali e sociali per la popolazione anziana. La città sarà sede del meeting Ageing Topic Group del network europe ... lanazione.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 7.5.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -Cagnolino travolto ed ucciso, la Procura chiede l’archiviazione. Il proprietario: “avanti nella battaglia per Choco” -Movimento 5 Stelle, presentata la lista a sostegno della candidatura facebook Elezioni a Arezzo: un candidato bengalese diffonde volantino nella sua lingua. Ed è dibattito x.com