Dopo l' assalto esplosivo al Postamat riapre l' Ufficio Postale di Santarcangelo

L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna ha riaperto oggi, venerdì 8 maggio, nella sua sede di Piazza Guglielmo Marconi 3, dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione interni. La ripresa delle attività avviene a seguito dell’attacco esplosivo subito in precedenza, che aveva causato la temporanea chiusura dell’ufficio. I lavori sono stati effettuati per garantire un servizio più sicuro e conforme agli standard di accoglienza.

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L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna da oggi, venerdì 8 maggio, è tornato disponibile nella sua sede abituale di Piazza Guglielmo Marconi 3 dopo i lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Santarcangelo, via ai lavori all'ufficio postale dopo l'assalto al bancomatL’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna è temporaneamente chiuso per poter eseguire lavori infrastrutturali resi necessari dopo l'assalto al... Ufficio postale chiuso dopo assalto al postamat: “Villa Convento avrà una nuova sede”Oggi, Antonio Rotundo, a distanza di quasi cinque mesi dall’accaduto, fa sapere che Poste Italiane abbia assicurato sull’apertura di una nuova sede... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Poste di Lauropoli, lavori ripartiti: cantiere in corso e nuova scadenza al 28 maggio; Nuovo assalto con esplosivo al bancomat nel Catanese, fallito il colpo; Assalto esplosivo per sventrare il postamat; Assalti ai portavalori nel Nuorese: sgominata la banda, altri due arresti. Dopo due mesi e mezzo dall'assalto riapre l'ufficio postale di Piazza MarconiPer due mesi e mezzo, dopo l'assalto al Postamat, è rimasto chiuso, oggi venerdì ha riaperto l'ufficio postale di Piazza Marconi a Santarcangelo. I lavori, in particolare, sono stati finalizzati al mi ... newsrimini.it Aci Castello, a Ficarazzi ladri tentano di far saltare il bancomat con l’esplosivoTentato assalto al bancomat dell’ufficio postale di Ficarazzi, frazione di Aci Castello. I ladri hanno usato il metodo della marmotta, ma il colpo è fallito. corrieretneo.it Santarcangelo, riapre l’ufficio postale in piazza Marconi dopo i lavori di ristrutturazione Leggi qui: https://altarimini.it/santarcangelo-riapre-lufficio-postale-in-piazza-marconi-dopo-i-lavori-di-ristrutturazione.php - facebook.com facebook