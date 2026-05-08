Dopo l' assalto esplosivo al Postamat riapre l' Ufficio Postale di Santarcangelo
L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna ha riaperto oggi, venerdì 8 maggio, nella sua sede di Piazza Guglielmo Marconi 3, dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione interni. La ripresa delle attività avviene a seguito dell’attacco esplosivo subito in precedenza, che aveva causato la temporanea chiusura dell’ufficio. I lavori sono stati effettuati per garantire un servizio più sicuro e conforme agli standard di accoglienza.
L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna da oggi, venerdì 8 maggio, è tornato disponibile nella sua sede abituale di Piazza Guglielmo Marconi 3 dopo i lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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