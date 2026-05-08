Il 24 e 25 maggio si terranno le prime elezioni locali dopo il referendum sulla giustizia, un voto che ha influenzato il panorama politico nazionale. Le coalizioni politiche si preparano a confrontarsi con questa sfida elettorale, che riguarda diverse città italiane. Le consultazioni rappresentano un momento di verifica per gli schieramenti e le alleanze in vista delle prossime scadenze politiche.

Amministrative Il 24 e 25 maggio si vota in oltre seicento comuni e 16 capoluoghi Centrosinistra in rimonta a Venezia, la destra punta Reggio. A Salerno coalizioni saltate di fronte alla sfida di De Luca Il 24 e 25 maggio prossimi c’è il primo test elettorale dopo il referendum sulla giustizia che ha cambiato il quadro politico. Si vota in 626 comuni italiani, tra cui 16 capoluoghi di provincia. Sarà un carotaggio del consenso reale degli schieramenti. È già un metro per capire lo stato dei rapporti all’interno delle coalizioni. Succede che in molte città sia il la destra che il centrosinistra si presentino a ranghi sparsi. Scelte frutto di...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dopo il referendum le coalizioni alla prova delle città

Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.

Notizie correlate

Di nuovo elezioni. Da Venezia a Salerno, coalizioni alla provaForte di un recente sondaggio che dà il campo largo in vantaggio sul fronte del centrodestra di governo, Elly Schlein ha deciso di fare quello che da...

Comunali di Reggio Calabria, dal referendum i segnali che le coalizioni non devono ignorareUnico comune calabrese dove ha prevalso il sì e per di più sotto un'amministrazione di centrosinistra, nella città dello Stretto le valutazioni del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dopo il referendum le coalizioni alla prova delle città; FI non si ferma dopo il referendum: Avanti su intercettazioni e prescrizione; Sesto Fiorentino, dopo il referendum costituzionale un confronto su diritti e giustizia; Zaia: I sondaggi sul centrodestra? Dopo un referendum così le turbolenze sono normali. Vannacci lo valuteremo alle urne. E sulla Biennale sto con Buttafuoco.

Dopo la sconfitta al referendum Forza Italia torna alla carica: Avanti su smartphone, intercettazioni, prescrizioneTrasformazione dei comitati per il Sì in comitati per la giustiza giusta. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: La Costituzione la difendiamo noi. Avanti tutta. Questo ... ilfattoquotidiano.it

Zaia: «I sondaggi sul centrodestra? Dopo un referendum così le turbolenze sono normali. Vannacci lo valuteremo alle urne. E sulla Biennale sto con Buttafuoco»L'ex governatore commenta i dati che vedono una perdita di consensi nel centrodestra: «Nessuna crisi, Meloni non è in difficoltà» ... corriere.it

Il derby è di Pellegrino Dopo la vittoria in rimonta su Nardi, l’azzurro affronterà Fils nel secondo turno @bmwitalia - facebook.com facebook

Il pullman celebrativo dell’Inter sarà dopo la partita con il Verona e farà tragitto San Siro-Duomo. Partenza dopo consegna della coppa allo stadio, percorso più corto rispetto a quello di 2 anni fa e arrivo previsto per le 22.30 (indicativamente) in Duomo. @SkyS x.com