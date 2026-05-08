Dopo il pranzo sociale gli studenti occupano un' ala della facoltà di Psicologia

Dopo il pranzo sociale, gli studenti hanno preso possesso di un'ala della facoltà di Psicologia. L'occupazione è stata annunciata da un comunicato firmato da diverse associazioni e collettivi universitari, tra cui Intifada studentesca, Giovani Palestinesi d’Italia, Corda, Unione degli Universitari Padova, Collettivo Universitario Spina, Extinction Rebellion Padova, Collettivo Autorganizzato Universitario Padova e Collettivo SqueerT. La situazione ha creato tensione tra studenti e amministrazione universitaria.

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Aria pesante nel mondo universitario padovano. In una nota congiunta a firma Intifada studentesca, Giovani Palestinesi d'Italia, Corda, Unione degli Universitari Padova, Collettivo Universitario Spina; Extinction Rebellion Padova, Collettivo Autorganizzato Universitario Padova; Collettivo SqueerT.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate A Milano sinistra divisa: gli antagonisti occupano un'ampia ala del corteoÈ un 25 Aprile di divisioni per la sinistra milanese, in piazza per manifestare, più che per ricordare la Liberazione d’Italia. Milano, gli studenti occupano il liceo classico ManzoniMilano – Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, il liceo classico statale Alessandro Manzoni è occupato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dopo il pranzo sociale, gli studenti occupano un'ala della facoltà di Psicologia; Mercatino di solidarietà. Pranzo sociale ed eventi; Spring-time exhibition e uscita all'Eremo di Santa Caterina; Primo Maggio, il PCI organizza il pranzo popolare a Battifollo. Camminata ecologica e pranzo antispreco, la domenica con il centro sociale S.Michele Lido-Casabianca. E il Primo Maggio il pic-nic è servitoFERMO - Le iniziative del centro sociale in programma per domenica prossima e per il primo maggio, all'insegna dello stare insieme e della cura dell'ambiente ... cronachefermane.it Primo maggio, PCI organizza pranzo al centro sociale di Battifollo a SarzanaPrimo maggio, Pci organizza pranzo al centro sociale di Battifollo a Sarzana ... msn.com Il Real Madrid sotto shock dopo la rissa tra Valverde e Tchouameni: il centrocampista uruguaiano è stato portato in ospedale dopo un pugno ricevuto negli spogliatoi. Il club avrebbe già sospeso entrambi e valuta provvedimenti durissimi: https://fanpa.ge/vAz0 facebook Dopo quanto accaduto la dirigenza madridista ha convocato una riunione urgente nello spogliatoio alla presenza anche del direttore generale José Ángel Sánchez. x.com