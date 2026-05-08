Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella sua abitazione al sesto piano di un edificio nella periferia di Piacenza. Nelle ore successive, le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato il marito, che si trovava nei pressi del cimitero vicino alla zona dell’abitazione. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini in corso.

È stato rintracciato e arrestato l’uomo che nel pomeriggio di oggi avrebbe ucciso la moglie, una donna di 56 anni, nella loro abitazione al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. La fuga e l’arresto L’uomo, di origine macedone, si era allontanato subito dopo aver chiamato i soccorsi intorno alle 15.30, riferendo di aver ucciso la moglie. I carabinieri lo hanno individuato nei pressi del cimitero di Piacenza e lo hanno arrestato. Il ritrovamento in casa All’interno dell’appartamento i soccorritori, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo senza vita della donna, con ferite da arma da taglio. I vigili del fuoco erano entrati passando dal balcone, poiché la porta risultava chiusa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna uccisa a Piacenza, fermato il marito: trovato vicino al cimitero

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