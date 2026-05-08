Donna travolta L’autista aveva assunto droga

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver investito e ucciso una donna di 56 anni mentre era in bicicletta in piazza Spallicci. L’autista è risultato positivo al test antidroga ed è stato sottoposto a fermo. L’incidente è avvenuto martedì scorso, e la donna coinvolta era cittadina cinese. Le autorità hanno confermato che l’uomo aveva assunto sostanze stupefacenti prima dell’incidente.

E’ risultato positivo all’accertamento sul consumo di sostanze stupefacenti ed è stato per questo arrestato l’automobilista 63enne che martedì scorso ha investito e ucciso una cittadina cinese di 56 anni, Yunlan Lin, che transitava in bicicletta in piazza Spallicci a Case Finali. In un primo momento erano stati disposti gli arresti domiciliari, ma l’uomo si sarebbe subito allontanato e per questo è stato condotto in carcere. L’ipotesi di accusa per lui è omicidio stradale. Il provvedimento è stato disposto ieri dall’autorità giudiziaria, in seguito agli accertamenti obbligatori dopo l’ incidente mortale. Alla guida della sua Honda Jazz, martedì mattina poco prima delle 6 aveva travolto e ucciso Lin Yunlan, che era in sella alla sua bicicletta mentre si stava recando al lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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