Donna sequestrata in casa dal marito | chiusa a chiave in una stanza buia per tutta la notte

Nella mattina di mercoledì 6 maggio, la polizia ha arrestato un uomo di 54 anni, cittadino marocchino residente a Bergamo, con l’accusa di aver tenuto segregata in casa la moglie per tutta la notte. La donna sarebbe stata chiusa a chiave in una stanza buia e tenuta sotto controllo dal marito, che è stato fermato in seguito alle indagini. L’uomo è accusato di maltrattamenti e sequestro di persona.

Bergamo. Nella mattinata di mercoledì 6 maggio, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino classe 1969, regolare e residente a Bergamo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni della moglie, sua connazionale. L’intervento delle volanti è scattato a seguito della segnalazione di una collega di lavoro della donna, preoccupata per il suo mancato arrivo sul posto di lavoro e per l’impossibilità di contattarla telefonicamente. Giunti presso l’abitazione della coppia, i poliziotti hanno citofonato all’uomo, che fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, cercando di prendere tempo prima di consentire l’accesso agli agenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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