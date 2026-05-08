Don Antonio a Carpi | La droga è una catena che distrugge i sogni

Don Antonio, a Carpi, ha commentato che la droga rappresenta una catena che distrugge i sogni. Si è soffermato su come strumenti semplici, come un megafono e un pallone, possano attirare l’attenzione degli studenti. Inoltre, ha spiegato che vive sotto scorta continua, 24 ore su 24, a causa di minacce ricevute in relazione alle sue attività di contrasto alla droga.

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? Domande chiave Come può un megafono e un pallone catturare l'attenzione degli studenti?. Perché Don Antonio vive sotto scorta costante ventiquattr'ore su ventiquattro?. Cosa significa restare indifferenti per favorire indirettamente le mafie?. Come possono i ragazzi trasformare la legalità in una scelta quotidiana?.? In Breve Insegnante Emanuela Romano e dirigente Silvia Cuoghi hanno coordinato l'iniziativa scolastica.. Partecipazione di assessori Albarani, Calzolari, Malvezzi e forze dell'ordine a Carpi.. Don Antonio vive sotto scorta costante h24 per contrastare lo spaccio.. Studenti delle medie Hack e quinte elementari della Don Milani coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Antonio a Carpi: “La droga è una catena che distrugge i sogni Notizie correlate Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappellaUna strada provinciale, il buio della notte e uno schianto devastante che non lascia scampo. Addio a don Antonio Pieraccini: una vita tra Barga e il BrasileA 80 anni si è spento don Antonio Pieraccini presso l’ospedale San Francesco di Barga. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Don Coluccia agli studenti: La droga uccide i vostri sogni; Sant'Antonio in Mercadello, presentazione del libro Sono un prete di campagna. Don William Ballerini. Lutto a Carpi, morto don ToninoCarpi (Modena), 7 settembre 2024 – Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Antonio Spinardi. Don Tonino (come tutti lo chiamavano) si è spento nella serata di giovedì all’ospedale di Carpi ... ilrestodelcarlino.it