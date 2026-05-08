Domani l’ultimo saluto a Chiara Bacchini

Domani si terrà l'ultimo saluto a Chiara Bacchini, la studentessa del liceo riccionese che è deceduta a causa di un grave incidente. La messa esequiale si svolgerà nella chiesa del paese, a cui parteciperanno familiari, amici e compagni di scuola. La salma sarà poi portata al cimitero locale per la sepoltura. La famiglia ha chiesto rispetto e silenzio durante questa cerimonia.

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La messa esequiale di Chiara Bacchini, liceale riccionese deceduta in seguito al terribile incidente avvenuto otto giorni fa all’incrocio tra i viali Castrocaro e Monte Bianco, si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Martino in viale Diaz, a Riccione, dove questa sera, alle 20,30, è prevista la veglia di preghiera. Ieri, infatti, valutata la cartella clinica, la sostituta procuratrice ha restituito il corpo alla famiglia. Così la città, ancora incredula e affranta dal dolore, si appresta a vivere il giorno dell’addio alla giovane studentessa, che tra alcune settimane avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità al liceo scientifico Volta-Fellini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani l’ultimo saluto a Chiara Bacchini Notizie correlate Leggi anche: Domani l'ultimo saluto a Martino Debiasi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domani l’ultimo saluto a Chiara Bacchini; L'ultimo saluto a Chiara Bacchini, un 21enne indagato per omicidio stradale; Fissati i funerali di Chiara. Riccione si prepara a darle l'ultimo saluto; Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: Donati gli organi. Domani l’ultimo saluto a Chiara BacchiniLa messa esequiale di Chiara Bacchini, liceale riccionese deceduta in seguito al terribile incidente avvenuto otto giorni fa all’incrocio ... ilrestodelcarlino.it Sabato 9 maggio l'ultimo saluto a Chiara Bacchini: Riccione si stringe nel cordoglioSarà sabato (9 maggio) il giorno del funerale di Chiara Bacchini, la 18enne morta in un incidente stradale avvenuto tra le vie Monte Bianco e Castrocaro, a Riccione. La cerimonia funebre sarà officiat ... altarimini.it CHIARA MUORE A 18 ANNI DOPO UN INCIDENTE DONATI GLI ORGANI Non ce l’ha fatta Chiara Bacchini, 18 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena. La giovane era rimasta gravemente ferita in un incid facebook Studentessa dell’ultimo anno al liceo artistico Volta-Fellini, Chiara si preparava all’esame di maturità #Riccione #Attualita x.com