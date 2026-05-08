Domani a Sesto San Giovanni la Fiera dell’artigianato ecuadoriano

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolgerà a Sesto San Giovanni la quarta edizione della Fiera dell’Artigianato Ecuadoriano, che si terrà in via Mazzini 33. L’evento è organizzato dagli imprenditori e artigiani provenienti dall’Ecuador e si svolgerà tutto il giorno. La manifestazione prevede l’esposizione di prodotti artigianali e rappresenta un momento di incontro tra le imprese e il pubblico locale.

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Sesto San Giovanni, 8 maggio 2026  - Al via la quarta edizione della Fiera dell’Artigianato degli imprenditori e degli artigiani dell’Ecuador, in programma sabato 9 maggio in via Mazzini 33, a Sesto San Giovanni. L’inaugurazione, alla presenza del Console Generale dell’Ecuador a Milano, è prevista alle ore 10. Uno dei momenti clou della giornata è lo show cooking dello chef Andres Serrano, un artisa dei fornelli che traduce viaggi, culture, incontri, radici e distanze, memoria e scoperta. La sua cucina nasce da una geografia emotiva: Ecuador come origine, Italia come struttura, Asia come visione. Seguono momenti artistici con cantanti e gruppi di danza folkloristica ecuadoriana, un omaggio dedicato alla Festa della Mamma, una dimostrazione di composizioni floreali a cura di Martha Toaquiza e, infine, un “caffè artistico” con Boris Belitz.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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