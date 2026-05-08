Dolci per la Festa della Mamma dove trovare i migliori a Verona

Domenica prossima si festeggia la Festa della Mamma, una ricorrenza che si tiene ogni seconda domenica di maggio, in Italia dal 1958. Per l’occasione, numerose attività commerciali e pasticcerie della città preparano dolci speciali dedicati alle mamme. In diversi negozi si trovano prodotti artigianali e confezioni regalo pensate per questa giornata. La ricerca dei dolci più adatti rappresenta una consuetudine per chi desidera fare un gesto di affetto.

Domenica prossima si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza che dal 1958 cade ogni seconda domenica di maggio. Un’occasione per ringraziare con un gesto dolce, magari con una delle tante creazioni pensate dai migliori maestri pasticceri per l’occasione.Anche quest’anno, pasticceri e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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