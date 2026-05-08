Docenti le assunzioni dagli elenchi regionali prevedono il vincolo triennale

Le assunzioni di docenti attraverso gli elenchi regionali sono soggette alle stesse regole delle assunzioni ordinarie. In particolare, chi viene assunto da queste liste ha un vincolo di permanenza di tre anni nella stessa posizione. Tuttavia, le eventuali deroghe previste dalla normativa continuano ad applicarsi. Questa disposizione riguarda i contratti e le condizioni di stabilità dei docenti coinvolti.

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