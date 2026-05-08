Docenti le assunzioni dagli elenchi regionali prevedono il vincolo triennale
Le assunzioni di docenti attraverso gli elenchi regionali sono soggette alle stesse regole delle assunzioni ordinarie. In particolare, chi viene assunto da queste liste ha un vincolo di permanenza di tre anni nella stessa posizione. Tuttavia, le eventuali deroghe previste dalla normativa continuano ad applicarsi. Questa disposizione riguarda i contratti e le condizioni di stabilità dei docenti coinvolti.
Le assunzioni da elenchi regionali seguono la stessa normativa delle assunzioni ordinarie. Pertanto il docente assunto da elenco regionale avrà un vincolo triennale, ma restano applicabili le eventuali deroghe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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