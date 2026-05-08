Il tennista Novak Djokovic ha dichiarato che non ci sarà alcun boicottaggio degli eventi Slam legato alle recenti discussioni sui premi in denaro. La battuta d’arresto nel torneo di Wimbledon, annunciata da alcuni giocatori, è stata oggetto di attenzione anche da parte di Sabalenka, che aveva ipotizzato possibili proteste. Djokovic ha precisato la sua posizione, affermando che non ci saranno azioni di disdetta o astensione in relazione a queste tematiche.

"> Aryna Sabalenka: Potenziale Boicottaggio degli Slam per le Preoccupazioni sui Premi in Denaro. Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis femminile, ha recentemente rivelato che i giocatori potrebbero considerare l’idea di boicottare i tornei del Grande Slam qualora non ci sia un aumento significatico del montepremi. Questa dichiarazione è stata un fulmine a ciel sereno nel mondo del tennis, spingendo molti a riflettere su un tema cruciale: la giustizia dei compensi nel circuito tennistico. Recentemente, Sabalenka e Jannik Sinner, il numero uno del tennis maschile, sono stati protagonisti di una manifestazione in cui hanno criticato apertamente i premi in denaro offerti per il prossimo Roland Garros.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Djokovic risponde a Sabalenka: nessun boycott per il conflitto sui premi in denaro.

Djokovic and Sabalenka are so funny

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