Djokovic ‘nervoso’ agli Internazionali | il gesto… verso il cielo

Durante la giornata di venerdì 8 maggio, nel torneo di Roma, il tennista serbo ha subito una sconfitta al secondo turno contro il croato Dino Prizmic, venendo così eliminato dal Masters 1000. Durante la partita, è stato notato un gesto di nervosismo rivolto verso il cielo da parte di Djokovic, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza in campo si è conclusa con questa sconfitta e il comportamento ha fatto discutere tra gli spettatori.

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(Adnkronos) – Novak Djokovic 'perde la testa' agli Internazionali 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo si è arreso al croato Dino Prizmic, venendo eliminato dal Masters 1000 di Roma al secondo turno. Il numero 8 del mondo è stato battuto in rimonta dopo un ottimo primo set, pagando una condizione fisica non ottimale. L'articolo Djokovic ‘nervoso’ agli Internazionali: il gesto. verso il cielo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Djokovic risponde presente: partecipa agli Internazionali di Roma Leggi anche: Djokovic agli Internazionali di Roma 2026: “Su premi Slam sosterrò i giocatori” Panoramica sull’argomento Si parla di: Leone, un anno da Papa: ‘festeggiamento’ tra Pompei e Napoli per Prevost. Internazionali, Djokovic si arrende a Prizmic: eliminato al secondo turnoNovak Djokovic eliminato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal croato Dino Prizmic, numero 79 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2, ... adnkronos.com Dino Prizmic, chi è il sorprendente giustiziere di Novak Djokovic agli Internazionali d’ItaliaIl tennista 20enne ha sorpreso tutti sconfiggendo il campionissimo serbo, costretto a lasciare il torneo già dopo il secondo turno. sportal.it