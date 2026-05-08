Divisione Regionale 2 Basketreggio fa flop Insolito pareggio per la Nuova Cupola

Nel campionato di Divisione Regionale 2, Basketreggio ha ottenuto un risultato insolitamente negativo, finendo con un pareggio. La Nuova Cupola, invece, ha concluso la partita con un risultato che non è stato né una vittoria né una sconfitta, un esito insolito per questa fase dei playoff. La squadra di Nasi ha comunque proseguito la sua corsa, accedendo al secondo turno della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gazze Canossa avanti nei playoff di Divisione Regionale 2. La squadra di Nasi accede al secondo turno superando dopo un supplementare i Fulgorati Fidenza: 70-60 il punteggio in favore dei padroni di casa, che chiudono il terzo quarto avanti di 11 lunghezze, per poi subire il ritorno avversario con un super Benvenuti (25 punti) a recitare il ruolo di MVP. Risultato a sorpresa, invece, per il Basketreggio: la formazione cittadina, terza al termine della regular season, cede 69-53 in casa alla Sorbolo Basket School e chiude anticipatamente la propria stagione. Inutili i 20 punti di Minardi, l’unico a trovare con continuità la via del canestro....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 2. Basketreggio fa flop . Insolito pareggio per la Nuova Cupola Notizie correlate Divisione Regionale 1. Novellara piega Reggiolo. Correggio suda, ma fa il blitz a ParmaLa Pallacanestro Novellara (42) rimane salda al secondo posto del campionato di Divisione Regionale 1, piegando 70-56 nel derby la Pallacanestro... Basket Nella Divisione regionale 3. L’Audax fa poker. Battuto il Porcari. Playoff alla portataPoker gialloazzurro per l’Audax che vince la quarta partita consecutiva della seconda fase della Divisione regionale 3, battendo il Porcari tra le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Divisione Regionale 2 Maschile - Risultati , Classifiche e commenti dell'ultima giornata; Divisione Regionale 2 Maschile - Risultati e tabellini play - off Ottavi di Finale; È tempo di play off e di play out per la Divisione Regionale 2; Divisione Regionale 2 Maschile - Risultati e tabellini play - off Ottavi di Finale. Basket divisione regionale 2: domani. La Grifo trova Forlì al Ruggi. In palio ci sono i quarti di finaleScattano i playoff nella Divisione Regionale 2 e la Grifo è pronta a lanciarsi da protagonista nella corsa promozione. sport.quotidiano.net Basket, Divisione Regionale 2: en plein delle bresciane nei play offDebutto vincente per le squadre della nostra provincia, nei play out invece i derby sorridono a Roncadelle e Cus Brescia ... giornaledibrescia.it Basket divisione Regionale 2: la Libertas Liburnia perde gara-2, la serie con Ghezzano va alla bella https://livornopress.it/p=259079 #livorno #sport #sportlivorno #basket facebook Basket, Divisione Regionale 2: en plein delle bresciane nei play off x.com