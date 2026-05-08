Divisi spogliati e terrorizzati | Giulio Bonistalli racconta l'assalto israeliano alla Flotilla
Giulio Bonistalli, attivista del gruppo Boxe contro l'assedio, ha descritto a Scanner Live la notte dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze militari israeliane avvenuto il 29 aprile. Durante l’intervista, ha parlato di come le persone a bordo siano state divise, costrette a spogliarsi e abbiano vissuto momenti di paura e violenza. La narrazione si concentra sui dettagli dell’intervento e sul clima di tensione presente durante l’evento.
Giulio Bonistalli, attivista Boxe contro l'assedio, racconta a Scanner Live la notte dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle navi militari israeliane del 29 aprile, tra violenze e clima di terrore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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