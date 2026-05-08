Disabilità | genitori protestano per i limiti dell’assistenza estiva

In diverse città, i genitori di bambini con disabilità hanno organizzato proteste per criticare i limiti dell’assistenza estiva offerta. Le famiglie si sono lamentate perché le 90 ore di supporto disponibili non sono sufficienti a coprire tre mesi di bisogno quotidiano. Inoltre, si sono rivolte contro i nuovi bandi comunali che restringono le possibilità di scelta e di accesso ai servizi di assistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come possono 90 ore coprire tre mesi di assistenza quotidiana? Perché i nuovi bandi comunali limitano la scelta delle famiglie? Chi risponde se il supporto non rispetta la Convenzione ONU? Come cambierà la gestione dei servizi dopo la protesta dei genitori??? In Breve Budget di 90 ore insufficiente per coprire tre mesi di assistenza estiva. Limitazioni orarie dei centri estivi costringono al rientro entro le 13:00 o 16:00. Esperti legali segnalano possibili violazioni della Conv .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabilità: genitori protestano per i limiti dell’assistenza estiva Notizie correlate Leggi anche: L'area verde dell'ex Scandali diventerà un parcheggio, protestano i genitori degli alunni delle Maggini Monaldi in crisi: 825 genitori protestano contro i trasferimentiGli avvocati Pisani e Comitale, portavoce di un gruppo di 825 genitori dei piccoli pazienti del Monaldi di Napoli, hanno manifestato una profonda... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rimessaggio apre vicino al centro per bambini disabili: genitori protestano; Roma for Special cambia squadra, la protesta dei genitori: I nostri figli trattati come figurine; Bambino disabile, quaderni falsificati e relazione choc: maestre nella bufera per ottenere la certificazione. I genitori: Volevano un...; In 6.000 a Berlino per i diritti delle persone con disabilità. Rimessaggio apre vicino al centro per bambini disabili: genitori protestanoForte preoccupazione tra famiglie e operatori per l’imminente apertura di una attività di impresa presumibilmente di rimessaggio per mezzi pesanti a meno di 15 metri dall’ingresso del centro AIAS di ... napolitoday.it Toscana, persone con disabilità in protesta sotto la Regione: Burocrazia troppo pesante per i fondi UeProtesta questa mattina davanti alla sede della Regione Toscana da parte di persone con disabilità e dei loro accompagnatori, in occasione della Giornata ... gonews.it Dall’incidente che le ha cambiato la vita a soli 18 mesi, costringendola sulla sedia a rotelle, fino al tetto del... Leggi l'articolo #disabilità facebook I leoni da salotto predicano il rispetto e si ergono a paladini dei diritti delle minoranze, ma poi rasentano lo squallore con dichiarazioni inaccettabili sulle persone con disabilità. Emanuel, 27 anni, affetto da SMA, dà una grande lezione a Massimo Giannini. Da x.com