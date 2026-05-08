Disabilità | dal Modello Biomedico al Modello Biopsicosociale

L’idea di disabilità ha subito cambiamenti significativi nel corso degli ultimi decenni, passando da un modello che si concentrava esclusivamente sui limiti fisici o mentali a un approccio più complesso e integrato. In passato, si considerava principalmente come un problema individuale, mentre oggi si privilegia un’ottica che tiene conto delle interazioni tra persona e ambiente. Questa trasformazione riflette un mutamento di prospettiva che coinvolge anche le politiche e le pratiche di assistenza.

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? di Manila Scaramella 8 maggio 2026?L’evoluzione del concetto di disabilità non è stata solo una questione di termini, ma una vera e propria rivoluzione culturale. Per anni abbiamo guardato alla disabilità attraverso una lente distorta, ma oggi siamo finalmente approdati a una visione che mette al centro la dignità dell’individuo e il suo rapporto con il mondo.?Il superamento del Modello Biomedico.?Per lungo tempo ha dominato il modello biomedico, una prospettiva che considerava la disabilità esclusivamente come una “patologia” o un difetto fisico da riparare. In questo schema, la persona veniva identificata con la sua diagnosi e l’unico obiettivo era la ricerca di una “normalizzazione” clinica.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Disabilità: dal Modello Biomedico al Modello Biopsicosociale Cap. 2 – DAL MODELLO BIOMEDICO AL BIO-PSICO-SOCIALE | Psicologia della Salute Notizie correlate Graduatoria interna d’Istituto: modello di domande per l’aggiornamento e modello circolareOgni scuola, in base ai criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale, redige una graduatoria per ciascuna classe di concorso o tipologia di...