Disabili furibondi Giannini tira dritto

L'ex direttore di un noto quotidiano ha risposto alle accuse pubblicando un messaggio su X, affermando che si tratta di accuse strumentali. I rappresentanti di persone con disabilità hanno replicato criticando le sue parole, definendole inaccettabili. La polemica si è acces a nelle ultime ore, con le parti coinvolte che continuano a scambiarsi commenti pubblici.

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L’ex direttore della «Stampa» su X non fa retromarcia e parla di «accuse strumentali». I portatori di handicap: «Da lui frasi inaccettabili». Il ministro Alessandra Locatelli: «Ignorante». Le parole sono pietre o, almeno, possono esserlo. Per questo vanno sempre impiegate con cura. Altrimenti si rischia di risultare inopportuni, se non gravemente offensivi. Strano che un giornalista navigato come Massimo Giannini, già direttore della Stampa, abbia per un momento dimenticato questa verità così elementare per chiunque faccia informazione. Eppure è successo. È avvenuto durante un intervento del giornalista a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Disabili furibondi, Giannini tira dritto Notizie correlate Bando taxi, il Comune tira dritto dopo la sentenza del TAR: via libera a 41 nuove licenze disabiliNonostante il 10 giugno il TAR del Lazio deciderà se nominare o meno un commissario per riscrivere le graduatorie, il Comune di Roma ha deciso di... Bufera contro Giannini per le offese ai disabiliIl guru della sinistra Massimo Giannini, testa d'ariete delle opposizioni nei talk de La7 contro il governo Meloni, inciampa sulla classica battuta...