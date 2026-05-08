Disabili adulti in arrivo una stangata per alcuni servizi comunali | preoccupata anche in maggioranza

Un nuovo regolamento ha incrementato la quota di spesa a carico delle persone adulte con disabilità per i servizi socio-sanitari offerti dai servizi comunali di Forlì e dei Comuni del distretto. La misura ha suscitato preoccupazioni tra alcuni membri della maggioranza politica, preoccupati per l’impatto sulle famiglie e sugli utenti coinvolti. La decisione è stata adottata in un quadro di modifiche alle modalità di compartecipazione economica di questi servizi.

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Con il nuovo regolamento sale la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari da parte delle persone adulte con disabilità di Forlì e Comuni del distretto. Con un riequilibrio tra servizi residenziali e diurni. Questi ultimi paradossalmente in alcuni casi più cari con il precedente.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Danneggiato un cavo della fibra ottica: alcuni servizi comunali senza internet e telefonoIl Comune: "I tecnici sono già al lavoro per individuare con precisione il punto del guasto e procedere alla riparazione nel più breve tempo... Guerra in Iran, Confindustria preoccupata: Ravenna ha l'industria più energivora in Romagna, rischio stangata nella bollettaQuasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e... Altri aggiornamenti Si parla di: Disabili adulti, in arrivo una stangata per alcuni servizi comunali: preoccupata anche in maggioranza. Impiego e inclusione, in arrivo 25 milioniPer sostenere l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità ho deciso di stanziare 25 milioni di euro a valere sul ... quotidiano.net Contrassegno disabili. In arrivo piattaforma nazionale per muoversi in tutte le ZTLRaggiunto in Conferenza Unificata un accordo sullo schema di decreto per istituire una piattaforma informatica per uniformare i permessi di circolazione dei titolari del CUDE (Contrassegno unificato ... disabili.com