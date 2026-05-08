Diritto a restare | via alla consultazione In Italia allarme spopolamento irreversibile

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 8 maggio 2026 – Si chiama ‘ Right to Stay Strategy’  e nasce da un'intuizione di Enrico Letta nel rapporto sul mercato unico dell'aprile 2024: la libertà di circolare nell'Unione vale poco se non è accompagnata dalla libertà di restare nel proprio territorio. La Commissione europea ha lanciato la consultazione pubblica, che resterà aperta fino al 5 giugno, per costruire la strategia con cui provare a invertire la rotta nelle aree europee in via di spopolamento entro fine anno. A guidare il dossier è il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto: “Gli europei – ha detto – hanno la libertà di spostarsi tra i confini, e questo è uno dei grandi risultati del mercato unico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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