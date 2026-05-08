I pantaloni tubolari in denim, popolari negli anni Novanta, stanno tornando di tendenza. In quell’epoca, questi capi erano molto diffusi e riconoscibili per la loro forma aderente, che si restringeva lungo tutta la gamba. Recentemente, sono stati riproposti nelle collezioni di moda, riscuotendo nuovo interesse tra gli appassionati di stile vintage.

Negli Anni 90 indossarne un paio era la regola. A conquistare il pubblico era la loro forma tubolare, come dice il nome stesso. Più fasciante sui fianchi e poi dritta sulla gamba fino alla caviglia. Non esisteva armadio in cui non ci fosse almeno un paio di jeans stovepipe. Poi sono scomparsi per un po’ di tempo, surclassati da altre silhouette come quelle bootcut o skinny, fino alle versioni boyfriend, larghe e oversize degli ultimi anni. Ora questi iconici pantaloni in denim tornano a dettare tendenze. Perché cavalcano un nostalgico ritorno al passato che aleggia in tanti ambiti estetici e non solo. Ma anche perché la loro forma equilibrata dona a tantissime fisicità e si presta a essere sfoggiata in occasioni casual come un po’ più formali.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Direttamente dagli Anni 90, questi pantaloni tubolari in denim tornano a farsi desiderare e si abbinano così

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