Dipiazza e Cosolini scrivono a Petrucci sulla pallacanestro | Deve salvaguardare le radici Non tutto può essere comprato per profitto

Il sindaco di Trieste ha scritto una lettera al presidente della federazione nazionale di pallacanestro, esprimendo preoccupazioni riguardo alla possibile cessione del titolo sportivo della squadra locale. Nella missiva, sono stati sottolineati i valori della tradizione e delle radici sportive, evidenziando che non tutto può essere valutato esclusivamente in termini di profitto. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse figure politiche e sportive della città.

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Il sindaco Roberto Dipiazza scende ancora di più in campo per la Pallacanestro Trieste, in seguito alla criticatissima ipotesi del trasferimento del titolo sportivo. Decide di farlo insieme a un vecchio avversario, l'ex sindaco Roberto Cosolini – “a testimonianza di un sentimento che supera.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate "Ho individuato sponsor di peso": Dipiazza pronto a salvare la Pallacanestro TriesteRoberto Dipiazza avrebbe incassato la disponibilità di alcuni sponsor importanti e si dice pronto a scendere in campo, per salvare la Pallacanestro... La guerra non può essere umanizzata: deve essere abolita – di Leonardo BoffIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.