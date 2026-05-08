Dinamica ' oscura' e movente indefinito sull' uccisione di Bruno | indagini su chi ha aperto prima il fuoco
Le indagini sull'omicidio di Stefano Bruno, un uomo di 33 anni, continuano senza che siano state rese pubbliche informazioni sull’autopsia, eseguita presso l’istituto di medicina legale di Foggia. L’episodio è avvenuto lo scorso 29 aprile al Quadrone delle Vigne, vicino a via, e le autorità stanno cercando di chiarire chi abbia aperto il fuoco e quale possa essere stato il movente, rimasto ancora sconosciuto.
Nessuna indiscrezione in merito all’autopsia, ordinata dalla Procura di Foggia ed eseguita presso l’istituto di medicina legale cittadino, sul corpo di Stefano Bruno, 33enne foggiano, vittima dell’agguato a colpi di pistola avvenuto lo scorso 29 aprile, al Quadrone delle Vigne, nei pressi di via.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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