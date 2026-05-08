Il cantautore ha annunciato un nuovo tour a Firenze, spiegando che l’obiettivo principale è ritrovarsi dal vivo con il pubblico. Ricorda di aver già partecipato a un evento nella Sala Vanni nel 2018, dove aveva portato uno spettacolo teatrale in collaborazione con Fabrizio Cammarata, un altro artista di Palermo. La tournée, dunque, rappresenta un’occasione per condividere nuovamente un momento di musica e spettacolo nella città toscana.

"Alla Sala Vanni ci feci uno spettacolo teatrale con Fabrizio Cammarata, un altro cantautore palermitano, nel 2018. Stavolta invece sarà un set chitarra e voce e sarò solo alla ribalta". In attesa dell’imminente uscita del nuovo album Antonio Dimartino lo anticipa dal vivo con ’L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026’ che il 14 maggio fa tappa alla Sala Vanni di piazza del Carmine con un doppio concerto per il Musicus Concentus: alle 19, per cui è disponibile ancora qualche biglietto e alle 21,15 che invece è già sold out. "Sarà un concerto nudo, un set in cui la canzone è spogliata: una persona con una chitarra sul palco ed è quello che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire – dice il cantautore palermitano, classe 1982 –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dimartino si fa in due per Firenze: "Il tour? Per ritrovarsi dal vivo"

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