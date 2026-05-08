Il cantante ha commentato la rabbia di un ex presidente degli Stati Uniti, paragonandola a quella di un orso polare selvaggio, e ha espresso preoccupazione per le recenti decisioni del ministro della cultura, che ha ridotto i finanziamenti a vari settori. Dopo aver collaborato con un altro artista per diversi anni, ha annunciato il suo ritorno solista con il nuovo album intitolato “L’improbabile piena dell’Oreto”, il quinto della sua carriera.

Dopo gli ‘arrivederci’ artistici, ma non umani perché l’amicizia è solida, con Colpasce, Dimartino dopo sette anni torna al percorso da solista con “L’improbabile piena dell’Oreto”, il suo quinto album di studio. Un racconto sonoro, nato tra Milano e Palermo, che racconta della vita, del senso di appartenenza al mondo, pone tanti interrogativi. Insomma un disco che va ascoltato con attenzione, senza la fretta a cui ormai ci ha abituati lo streaming. L’eco di Franco Battiato si sente, ma del resto viste anche le origini sicule del cantautore è inevitabile. Il fiume rappresenta la vita, il cielo è l’enigma che ci aspetta giorno dopo giorno, fino a quando poi si cessa di vivere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dimartino: “La rabbia di Trump è come quella di un orso polare selvaggio. Il nostro ministro della cultura spara a zero e toglie finanziamenti. Sono preoccupato”

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