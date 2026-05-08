Diciottenne accoltellato | Bruno torna in campo con la maglia dell’US Angri 1927 l' abbraccio del sindaco

Domenica scorsa, un giovane calciatore di 18 anni ha segnato un gol decisivo in una partita di campionato, contribuendo alla salvezza della squadra. Il giocatore, che aveva subito un episodio di violenza poco prima, è tornato in campo e ha festeggiato il risultato con i compagni. Durante l'incontro, il sindaco della città ha partecipato alla cerimonia di premiazione, abbracciando il calciatore.

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"Vi ricordate di Bruno Petrone, il diciottenne accoltellato in via Chiaia? Ebbene, domenica scorsa Bruno, tornato in campo da alcune settimane con la maglia dell’US Angri 1927, ha segnato contro il Castelpoto il gol che ha chiuso la gara e regalato la salvezza alla squadra grigiorossa. Quel gol è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Milano, diciottenne accoltellato durante una rapinaUn diciottenne egiziano è stato trovato in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un'arma... Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la PoliziaL'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Diciottenne accoltellato: Bruno torna in campo con la maglia dell’US Angri 1927, l'abbraccio del sindaco; In terapia intensiva per una coltellata, 5 mesi dopo torna e segna il gol salvezza: il miracolo di Bruno; La rinascita di Bruno Petrone, accoltellato a dicembre a Napoli: torna in campo e segna gol salvezza; Calciatore accoltellato a Napoli, Bruno Petrone torna in campo e segna uno dei gol salvezza per l'Angri. La rinascita di Bruno Petrone, accoltellato a dicembre a Napoli: torna in campo e segna gol salvezzaIl giovane realizza la rete del 3-1 dell’Angri contro il Castelpoto. Esultanza incontenibile senza maglia, sul petto visibili i segni delle ferite ... msn.com Tele A. . Grande riscatto per Bruno Petrone. Il suo goal di domenica scorsa che ha portato la Angri alla vittoria contro il Castelpoto, apre il capitolo della rinascita per il calciatore diciottenne, accoltellato la notte di santo stefano a Chiaia. #napoli #calcio #cronac facebook