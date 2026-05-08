Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ricorda i momenti degli anni ’90 e rivela di credere nella squadra di Spalletti. È anche un ricordo di Gianluca Vialli, definendolo un capitano autentico. Nel suo racconto emergono alcuni retroscena sulla società bianconera dell’epoca, con riferimenti a Del Piero e all’Avvocato Agnelli. Di Livio ha contribuito alla vittoria della Champions League del 1996, lasciando un’impronta significativa in quella squadra.

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© Calcionews24.com - Di Livio: «Credo nella Juve di Spalletti. Vialli? Un capitano vero»

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