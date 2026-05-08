Di corsa per l' ambiente un passo dopo l’altro per una città pulita | Modigliana lancia la sfida del plogging

Sabato 9 maggio, Modigliana ospiterà una nuova tappa del Plogging Day, un'iniziativa promossa da Alea Ambiente in collaborazione con il Comune. La giornata prevede una camminata di raccolta rifiuti per sensibilizzare sulla tutela ambientale. Quest'anno, l'evento vede anche la partecipazione della Cooperativa sociale Kara Bobowski, coinvolta nel progetto. La manifestazione si propone di unire movimento e cura del territorio in una giornata dedicata alla sostenibilità.

Modigliana si mette in moto per l'ambiente. Sabato 9 maggio la cittadina ospita una nuova tappa del Plogging Day proposto da Alea Ambiente in sinergia con il Comune di Modigliana, arricchita quest'anno da una collaborazione inedita con la Cooperativa sociale Kara Bobowski nell'ambito del progetto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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