Il 3 ottobre 1987, un episodio di scontro tra la banda della Uno Bianca e le forze dell’ordine si verificò sull’autostrada di Cesena. In quella occasione, Roberto Savi dichiarò che loro non avevano aperto il fuoco per primi, ma che erano stati presi di mira in un agguato. Questa vicenda segnò l’inizio di una lunga sequenza di omicidi e azioni criminali attribuite alla banda.

La scia di morte cominciò da lì. Da quel 3 ottobre 1987, quando all’altezza di un cavalcavia autostradale di Cesena il conflitto a fuoco tra la banda della Uno Bianca e la polizia di Rimini diede inizio alla svolta più drammatica e tetra nei delitti dei fratelli Savi. Quel 3 ottobre 1987, quando venne ferito il sovrintendente Antonio Mosca, poi deceduto nel 1989 (diventando la prima vittima della banda), a rischiare la vita per i proiettili esplosi dai Savi fu anche l’agente Addolorata ’Ada’ Di Campi. "Ma non è vero niente che cominciammo noi a sparare e che Roberto reagì". È categorica, Ada Di Campi, ripensando al passaggio riservato da Savi proprio all’agguato del 3 ottobre ’87 durante l’intervista a ’ Belve Crime ’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Campi smentisce Roberto Savi: "Non sparammo noi per primi, ci tesero un agguato in autostrada"

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