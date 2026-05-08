Desirée Maldera vittima di stalking l’ex tentatrice di Chiofalo | Diffuse falsità su me e la mia famiglia
Desirée Maldera, nota ex tentatrice di Temptation Island, ha condiviso sui social di essere vittima di stalking dal 2020, insieme al marito. La donna ha riferito che la situazione ha portato a diffuse falsità sia su di lei che sulla sua famiglia, causando anche ripercussioni emotive sui figli piccoli. La Maldera ha descritto l’accaduto come un episodio vile, senza fornire dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle azioni intraprese.
Desirée Maldera, ex tentatrice di Temptation Island 2017, racconta sui social di essere vittima di stalking dal 2020 insieme al marito Valeriano Rampezzotti: “Situazione vile, ripercussioni emotive anche sui nostri figli piccoli”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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