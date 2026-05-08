Deruta | bilancio in attivo con 630 mila euro per servizi e opere

Il comune di Deruta ha annunciato un bilancio in attivo pari a 630 mila euro, destinato a servizi e opere pubbliche. Restano da chiarire le modalità di utilizzo di questa cifra, inclusa la destinazione specifica per il finanziamento del nido Il Draghetto. Le decisioni sulle spese future dipenderanno dalle delibere dell’amministrazione comunale, che dovranno definire gli interventi e i progetti da realizzare con queste risorse.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 630 mila euro di avanzo di bilancio?. Quali interventi concreti attiveranno i fondi per il nido Il Draghetto?. Come è stato possibile abbattere drasticamente i debiti della Comunità montana?. Perché la pressione fiscale sui cittadini derutesi rimarrà invariata?.? In Breve L'assessore Marchini conferma pressione fiscale invariata nonostante inflazione e costi energetici.. Debiti Comunità montana abbattuti da 1.858.957 euro a 185.895 euro e 100.000 euro.. Saldo di cassa al 31 dicembre 2025 sale a 2.161.776 euro.. Pagamenti ai fornitori anticipati di 10,23 giorni con indebitamento all'1,85%.. Il Consiglio Comunale di Deruta ha approvato il bilancio consuntivo 2025, confermando un avanzo di amministrazione pari a 630 mila euro per finanziare servizi e manutenzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deruta: bilancio in attivo con 630 mila euro per servizi e opere Notizie correlate Forlimpopoli: bilancio in attivo con 1 milione per i servizi cittadini? Cosa sapere Il Consiglio di Forlimpopoli approva il bilancio 2025 con un avanzo superiore a un milione. Kyma Mobilità chiude il 2025 in utile: approvato il bilancio con 265mila euro di attivoTarantini Time QuotidianoSi è svolta ieri a Palazzo di Città l’assemblea dei soci di Kyma Mobilità Spa, società partecipata al 100% dal Comune di...