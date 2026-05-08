In un nuovo video, Denny Music esplora Bari svelando i dettagli di un tradimento. Il servizio si concentra sulla trasformazione di una sala pose in un set televisivo e sui cinque musicisti che alternano momenti tra una fabbrica e un palco. Sono state mostrate immagini di ambienti e intervistate persone coinvolte nel progetto, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione.

? Domande chiave Come hanno trasformato una sala pose in un set televisivo?. Chi sono i cinque musicisti che vivono tra fabbrica e palcoscenico?. Perché hanno scelto il format de Le Iene per il video?. Come riescono a conciliare il lavoro da operai con 200 concerti?.? In Breve Il regista Bounty ha girato il video presso la sede MC Consulting di Bari.. Il gruppo conta cinque membri tra cui Donato Fanelli e Giuseppe Capasso.. La band ha realizzato oltre 200 concerti in due anni tra club e piazze.. Il brano è distribuito tramite le etichette Musica è e The Orchard.. I Denny Music presentano il nuovo video Cosa mi nascondi? a Bari, dove il regista Bounty ha trasformato una sala pose in un set ispirato a un celebre programma televisivo sulla verità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Denny Music: il nuovo video su Bari svela le ombre del tradimento

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