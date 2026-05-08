Delusa dalla politica che ignora le battaglie per la salute non voto alle prossime elezioni | la protesta della presidente Fintred Chieti

Una presidente di un'associazione di settore ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni, affermando di essere delusa dalla politica che non si impegna nelle questioni legate alla salute. La sua decisione di non votare non dovrebbe influenzare significativamente il risultato delle urne, che si apriranno il 24 e 25 maggio. La protesta è stata comunicata pubblicamente, ma non sono previsti effetti concreti sulla campagna elettorale.

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Una presa di posizione che non avrà conseguenze né inciderà in maniera significativa sull'esito delle urne dopo l'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio prossimi. Ma che è un gesto notevole per denunciare l'indifferenza delle istituzioni su temi delicati come quello del diritto alla salute.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ritardi e mancate risposte sui rimborsi per i pazienti dializzati e trapiantati: protesta Fintred ChietiAncora nessun riscontro al sollecito inviato dall'associazione Fintred Chieti alla Asl di Chieti per il pagamento dei rimborsi destinati ai pazienti... Elezioni a Chieti, Fintred ai candidati sindaco: “Serve una casa delle associazioni”L’appello dell’associazione: “Il volontariato è una risorsa fondamentale, ma manca supporto concreto e una sede adeguata” L’obiettivo è riportare al...