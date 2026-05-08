DelittodiGarlasco provincia di Pavia

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, alcuni luoghi sono diventati simboli di crimini noti a livello nazionale, tra cui Garlasco, il Circeo, Novi Ligure e Avetrana. Questi territori sono associati a eventi di cronaca nera che hanno ricevuto ampio rilievo mediatico, trasformandosi in riferimenti per episodi di violenza e delitti che hanno segnato l’immaginario collettivo. La loro notorietà si è consolidata nel tempo attraverso le vicende giudiziarie e le coperture dei media.

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Il Circeo, Novi Ligure, Garlasco, Avetrana. Nell’immaginario italiano non sono più luoghi più o meno anonimi, ma simboli del male, della cronaca nera. Non esiste “Garlasco, provincia di Pavia” bensì “delittodiGarlasco, provincia di Pavia”. E allora è comprensibile che dopo l’ultimo anno di svolte clamorose e dopo l’accelerata degli ultimissimi giorni, in paese non c’è davvero più voglia di parlare di quello di cui si parla tantissimo altrove. Vivere sotto i riflettori da quasi vent’anni a causa di un omicidio feroce, che ha portato via una ragazza che si affacciava alla vita, ha esaurito la pazienza di tutti, almeno secondo quanto racconta il parroco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - DelittodiGarlasco, provincia di Pavia

DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

Video DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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