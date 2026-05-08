Matteo Salvini ha commentato le recenti notizie riguardanti il delitto di Garlasco, facendo riferimento alle copertine dei giornali degli ultimi anni che hanno descritto come colpevole Andrea Stasi. Attualmente, l’inchiesta coinvolge anche un altro uomo, Andrea Sempio, che si trova sotto indagine. Le dichiarazioni di Salvini si concentrano sulle narrazioni mediatiche passate e sui nuovi sviluppi dell’indagine.

Matteo Salvini commenta le ultime notizie sul delitto di Garlasco e sull’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.“I quotidiani hanno raccontato per anni che Stasi era colpevole. Io seguo le vicende giudiziarie”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita dell’ ospedale Buzzi di Milano, smentendo la notizia su un incontro del centrodestra lanciata dai quotidiani sul tema della riforma elettorale. Proseguendo sul tema della giustizia, il leader del Carroccio ha poi detto: “Al referendum sulla riforma della Giustizia ho votato sì. Io più che votare sì e far campagna per il sì non potevo, gli italiani, la maggioranza, hanno decretato che la giustizia non va riformata, ne prendiamo atto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Salvini: “Per anni i quotidiani ci hanno raccontato di Stasi colpevole”

DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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