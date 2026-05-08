Delitto di Garlasco l’informativa dei carabinieri | Lo scontrino di Vigevano non prova l’alibi di Sempio

I carabinieri hanno reso nota un’informativa riguardante il caso di Garlasco, in cui si afferma che lo scontrino del parcheggio a Vigevano, presentato da Andrea Sempio come prova del proprio alibi, non ha alcun valore probatorio certo. La relazione evidenzia che l’acquisto effettuato con lo scontrino non può essere considerato né come conferma né come smentita dell’orario in cui sarebbe avvenuto il delitto.

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Lo scontrino del parcheggio a Vigevano esibito da Andrea Sempio come alibi per l’omicidio di Chiara Poggi «in sè non può avere alcun valore positivo o negativo». La considerazione è contenuta nell’ informativa dei carabinieri di Milano e tocca uno degli elementi più dibattuti dell’indagine senza che venga sciolto l’enigma. «Gli elementi sin qui raccolti in relazione alla presenza o meno di Sempio a Garlasco la mattina del 13 agosto 2007, pur considerando genuino lo scontrino del parcheggio di Vigevano, consentono di poter affermare che lo stesso, quantomeno sino alle ore 09:58, si trovasse a Garlasco attivando la cella di via Santa Lucia - si legge nel documento investigativo -.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Delitto di Garlasco, l’informativa dei carabinieri: «Lo scontrino di Vigevano non prova l’alibi di Sempio» Garlasco, il generale Garofano: «Ecco perché Sempio non può aver commesso l'omicidio» Notizie correlate Delitto di Garlasco: “Pm di Pavia al lavoro sull’alibi di Andrea Sempio e sullo scontrino del parcheggio di Vigevano”Garlasco (Pavia), 23 marzo 2026 – Al Tg1 andato in onda questa sera (lunedì 23 marzo) alle 20 sono state rese note alcune nuove indiscrezioni sul... Garlasco, Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano l'ho fatto io, non è un alibi falso, i testimoni dicono balle"In merito alle indiscrezioni sulla nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ipotizzerebbe un diverso orario dell’omicidio, Sempio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, per la procura Sempio è l’assassino; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'. Quando il delitto diventa fenomeno: le attività di Garlasco si fanno pubblicità sui social, ma nei commenti solo dark humor sull’omicidio di Chiara PoggiPasticcerie e festival di Garlasco diventano virali su TikTok: nei commenti solo ironia sul delitto di Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it Delitto di Garlasco, il sindaco: Vogliamo la verità e il vero colpevole. Non siamo omertosi, danno d’immagine dal 2007 a oggiSimone Molinari, da cinque anni alla guida della città, ha commentato la nuova svolta nelle indagini con la Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi ... ilgiorno.it La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, si va verso la revisione del processo per Alberto Stasi. - facebook.com facebook La svolta nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: per i pubblici ministeri a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, l'attuale indagato. Chiuse le indagini, i difensori ribattono: "È innocente, spiegherà tutto" x.com