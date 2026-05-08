La famiglia Poggi ha espresso dubbi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia e dai Carabinieri di Milano riguardo alla seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. La loro critica si concentra sul sospetto che le indagini siano state influenzate da legami tra le forze dell’ordine e la stampa, dopo la conclusione dell’indagine in cui si accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007.

La famiglia Poggi attacca la Procura di Pavia e i Carabinieri di Milano dopo la conclusione delle indagini sulla seconda inchiesta sul delitto di Garlasco in cui viene accusato Andrea Sempio di avere ucciso “con crudeltà” Chiara Poggi il 13 agosto 2007. In una nota i legali del padre, della madre e del fratello della vittima parlano di indagini dei militari gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti ‘giornalistici’. La difesa della parte civile nei processi ad Alberto Stasi e ora delle persone offese nell’indagine della Procura di Pavia conclusa giovedì ha “sempre evitato di...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi: “Indagini condizionate da legami carabinieri-stampa”

Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

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