Il sindaco di Garlasco ha dichiarato che la comunità desidera conoscere la verità sulla vicenda giudiziaria che interessa il paese. Ha affermato che non si tratta di omertà e che sin dal 2007 si è pagato un prezzo in termini di immagine. La richiesta è quella di individuare il colpevole reale, per fare chiarezza sui fatti.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – “ Vogliamo la verità e che si trovi finalmente il vero colpevole”. È quanto ha detto all’ Ansa Simone Molinari, da cinque anni sindaco di Garlasco, dopo la nuova svolta nelle indagini sul delitto del 2007 in via Pascoli, con la Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi. https:www.ilgiorno.itpaviacronacalegali-poggi-garlasco-w8besw2s “Siamo stanchi e delusi – ha sottolineato Molinari -. Di fronte alle ultime novità emerse dall'inchiesta, ci poniamo diverse domande. C'è un ragazzo in carcere da 11 anni che sta pagando per un reato che non ha commesso? Ma la strada che è stata intrapresa oggi sarà quella giusta, oppure c'è il rischio che si tratti di un altro buco nell'acqua? La mia speranza, e quella di tutti nostri concittadini, è che non si rovinino altre famiglie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il sindaco: “Vogliamo la verità e il vero colpevole. Non siamo omertosi, danno d’immagine dal 2007 a oggi”

Delitto di Garlasco: dai pc alle nuove indagini, la verità è vicina...

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