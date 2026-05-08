delfin a rischio il riassetto della holding della famiglia del vecchio

La Delfin, la holding controllata dalla famiglia Del Vecchio, si trova sotto pressione a causa di una disputa legale. Rocco Basilico ha deciso di portare in tribunale l’accordo che ha definito la nuova composizione della società, mettendo in discussione la validità dell’intesa. La questione riguarda il riassetto societario e potrebbe portare a un rallentamento nei processi di riorganizzazione della holding.

La Delfin – holding della famiglia Del Vecchio – vedrebbe a rischio il suo riassetto. Rocco Basilico ha deciso di portare in tribunale l’accordo con il quale viene ridisegnata la composizione della società. Si tratta del passaggio delle quote di Luca e Paola Del Vecchio all’attuale presidente di Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio, portandolo a diventare il maggior azionista. Le quote ereditarie erano 8 – quelle lasciate da Leonardo Del Vecchio senior – tutte suddivise in parti uguali pari al 12,5%. Con l’acquisizione delle due quote, per un totale del 25%, Leonardo Maria arriva al 37,5%. Adesso Rocco Basilico – figlio di Nicoletta Zampillo...🔗 Leggi su Lapresse.it

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