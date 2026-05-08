Il governo sta valutando la possibilità di ricalcolare il valore del Superbonus per ridurre il deficit italiano. Questa misura potrebbe contribuire a rispettare i parametri stabiliti dall’Unione Europea, migliorando il saldo di bilancio del paese. Per uscire dalla procedura di infrazione, l’Italia deve rispettare specifici criteri di riduzione del debito e di mantenimento dei limiti di deficit entro il 2026. La decisione dipende dall’efficacia delle misure adottate e dai risultati ottenuti nel controllo dei conti pubblici.

? Punti chiave Come può il ricalcolo del Superbonus abbassare il deficit italiano?. Quali criteri deve rispettare l'Italia per chiudere la procedura europea?. Perché la revisione dei dati di ottobre è decisiva per Bruxelles?. Cosa cambierebbe per la gestione del debito nazionale il via libera?.? In Breve Revisione dati Superbonus prevista per ottobre per calcolare il deficit 2025.. Obiettivo riduzione deficit dal 3,1% attuale al 2,9% per rientrare nei parametri.. Colloqui tra il ministro Giorgetti e il commissario europeo Valdis Dombrovskis.. Chiusura procedura per deficit eccessivo possibile entro l'autunno 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit: il Superbonus potrebbe sbloccare l’uscita dall’UE entro il 2026

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